Вашингтон, 2 ноября 2021, 10:34 — REGNUM Смена канцлера ФРГ после отставки Ангелы Меркель вряд ли приведёт к сближению Москвы и Берлина, пишет американский журнал National Interest.
Как считают аналитики издания, это связано с преемственностью внешней политики Германии и коалиционным составом правительства.
Отмечается, что главным образом на политику Берлина в отношении Москвы повлияет расклад сил в новом составе бундестага.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер заявил, что в министерстве иностранных дел Германии подтвердили получение предложений от российской стороны по новой встрече в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция).
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