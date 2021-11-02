Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Смена канцлера ФРГ после отставки Ангелы Меркель вряд ли приведёт к сближению Москвы и Берлина, пишет американский журнал National Interest.

Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как считают аналитики издания, это связано с преемственностью внешней политики Германии и коалиционным составом правительства.

«Несмотря на то что в течение последних 16 лет курс Германии по отношению к России во многом определяла именно Меркель, её уход вряд ли изменит подход Берлина к Москве», — пишет издание.

Отмечается, что главным образом на политику Берлина в отношении Москвы повлияет расклад сил в новом составе бундестага.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер заявил, что в министерстве иностранных дел Германии подтвердили получение предложений от российской стороны по новой встрече в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция).

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