Элиста, , 10:33 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 50 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб 2 ноября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус. Крым Glava.rk.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

В настоящее время лечение в ковидных стационарах получают 509 пациентов. В тяжёлом состоянии находятся 28 человек. Режим самоизоляции соблюдает 2 707 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрирован 32 461 случай заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 30 739 пациентов, находившихся на стационарном и амбулаторном лечении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии за сутки подтвердили 51 случай заражения коронавирусом