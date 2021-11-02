Пекин, 2 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Мобильная игра Honor of Kings получит крупнобюджетный спин-офф с открытым миром. Об этом 2 ноября сообщает Kotaku.

Скриншот с YouTube Honor of Kings: World

Новая игра будет называться Honor of Kings: World. Примерная дата релиза проекта пока не сообщается.

Напомним, что оригинальная Honor of Kings — это официально самая популярная видеоигра в мире. В 2020 году в неё играло более 100 млн человек ежедневно.