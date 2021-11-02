Москва, 2 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Москве до 14:00 сохранится туман, сообщает 2 ноября сайт мэра и правительства столицы со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Andrey Filippov Туман

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Отмечается, что видимость в ближайшие часы будет составлять от 200 до 700 метров.

«Туман может затруднить движение и увеличить вероятность дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, снижать скорость», — рассказали в мэрии.

Пешеходам посоветовали прикреплять к одежде светоотражающие элементы. Отмечается, что данное время является неблагоприятным для проведения высотных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, более 140 авиарейсов отменили и задержали в трёх столичных аэропортах утром 2 ноября.