Тирасполь, , 10:29 — REGNUM В ходе 340 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 142 случая заражения коронавирусом. Об этом 2 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Коронавирус Cdc.gov

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 68 232 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 61 775 человек, в том числе 222 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1543 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали 11 таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1149 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 450 заражений коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 486 человек, скончались 11 пациентов с COVID-19.