Сеул, , 10:29 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 2 ноября телефонные переговоры с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, представители двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове и пути решения совместных задач по денуклеаризации Корейского полуострова и установлению мирного режима.

Стороны также договорились продолжить тесное сотрудничество по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Южной Кореи и США обсудили в Вашингтоне вопросы налаживания диалога с КНДР.

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