Москва, , 10:28 — REGNUM Минэкономразвития и Российский экспортный центр (РЭЦ) в 2021 году впервые запустили федеральную программу компенсации части расходов на съемки иностранных фильмов в РФ.

Как сообщает сайт национальныепроекты. рф, компании, которые помогают зарубежным коллегам в производстве кино и анимации, могут рассчитывать, что государство компенсирует до 40% расходов по такому контракту. В киноиндустрии такой кешбек называют рибейтом. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предусматривает ежегодное выделение на эти цели 100 млн рублей. Особенным успехом у зарубежных зрителей в последние годы пользуется российская анимация.

К примеру, мультипликационный сериал «Маша и медведь» считается одним из лучших примеров того, к чему стремится нацпроект в отношении отечественной детской продукции на внешних рынках. При подготовке очередного эпизода к выходу за рубежом на студии не ограничиваются записью новой озвучки на другом языке. Кроме этого в Animaccord, например, переводят все надписи на латиницу, переделывают мультфильм, адаптируя его для юных зрителей в той или иной стране. В 2021 году на субсидии на адаптацию аудиовизуальной продукции к зарубежным рынкам в России выделено 500 млн руб.

«Нам особенно важно увеличивать не только количество проданных российских продуктов за рубеж, но и привлекать инвестиции в страну, наращивать число ко-продукционных проектов, повышающих уровень картин и профессионализм российских производителей для развития конкурентоспособности на международном рынке услуг. Для поддержания отрасли креативных индустрий в этом направлении мы инициировали ряд программ, которые, надеемся, уже в текущем году завершат стадии согласования и станут еще одним полезным инструментом для компаний сферы услуг», — отметил генеральный директор Российского экспортного центра Никита Гусаков.

Напомним, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» помогает промышленным предприятиям осуществить поставки своих товаров на новые рынки сбыта, повысить конкурентоспособность российской продукции. Министерство промышленности и торговли России предлагает бизнесу ряд мер поддержки по выходу на внешние рынки.

Торговые представительства России за рубежом помогут проанализировать контрагентов и подскажут, каким требованиям должен соответствовать экспортный товар и на каких профильных выставках его можно представить.