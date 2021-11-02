Екатеринбург, , 10:27 — REGNUM В одну из екатеринбургских кофеен посетители могут попасть только если привились от COVID-19 вакциной из России. Об этом сообщают СМИ.

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«Мы развернули на входе троих посетителей, привитых Pfizer», сообщила одна из сотрудниц порталу E1.ru. По ее словам, работники просто не могут понять, стоит ли пускать в заведение граждан, привитых зарубежной вакциной.

Юристы категорически не согласны с такой позицией сотрудников кофейни. В указе об иностранных вакцинах ничего не сказано. Кроме того, в документе не прописано, что вакцина должна быть произведена именно в России, сообщила изданию юрист из Екатеринбурга, Юлия Федотова.

Напомним, что в Свердловской области с октября действует система QR-кодов. В ряд заведений можно попасть только после предъявления кода сотруднику. Также гражданин может предъявить справку о медотводе вместе с ПЦР-тестом, проведенным не позднее чем за 72 часа.