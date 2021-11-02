Таллин, 2 ноября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Московский ЦСКА проиграл эстонскому «Калеву» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 56:67.

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Самым результативным игроком матча стал центровой «Калева» Рауно Нургер, на счету которого 15 очков. В составе ЦСКА 13 очков набрал защитник Иффе Лундберг.

ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне. «Армейцы» продолжают возглавлять турнирную таблицу, имея в активе четыре победы и одно поражение. «Калев» поднялся на восьмое место с двумя победами при трёх поражениях.