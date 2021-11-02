Вашингтон, 2 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Amazon запретила игрокам New World передавать друг другу золото любыми способами. Об этом 2 ноября сообщает издание Kotaku.

Скриншот с YouTube New World

Как оказалось, геймеры обнаружили в игре ошибку, позволяющую бесконечно дублировать количество имеющегося золота. Поэтому разработчики решили временно запретить передачу валюты, чтобы разобраться в проблеме.

Напомним, что New World — это массовая многопользовательская ролевая игра, разработанная игровым подразделением компании Amazon. Её релиз состоялся 28 сентября 2021 года.