Обнинск, Калужская область, , 10:56 — REGNUM В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Обнинска. Мужчина подозревается в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, сообщили 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, 15 октября днём к судебному приставу-исполнителю пришел житель Обнинска, в отношении которого в феврале было возбуждено исполнительное производство. Мужчина достал из кармана брюк предмет, внешне схожий с ручной гранатой, держал палец на кольце и угрожал приставу, а затем покинул кабинет.

В связи с сомнениями в психическом здоровье подозреваемого следователь назначил психиатрическую экспертизу. В ходе расследования было выяснено, что в руках у мужчины была зажигалка в форме гранаты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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