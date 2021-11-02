Москва, 2 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Вице-премьер Молдавии, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску прибудет в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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Сообщается, что визит молдавского министра будет длиться с 16 по 17 ноября. Попеску и Лавров обсудят вопросы сотрудничества двух министерств. Также одним важных вопросов на встрече будет приднестровское урегулирование.

«Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС», — сообщили в МИД РФ.

Стоит отметить, ранее Попеску заявил, что Кишинёв стремится к «спокойным, уважительным и прагматичным отношениям» с Москвой.