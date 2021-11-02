Москва, 2 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Встретив поддержку на подходе к отметке $83 за баррель, нефть марки Brent подорожала на торгах 1 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Pixabay.com Добыча нефти

«Сегодня, 2 ноября, котировки сохраняют восходящий импульс, предпринимая новые попытки пробоя уровня $85, что подтверждает отсутствие у игроков желания фиксировать прибыль в более агрессивном режиме, несмотря на перекупленность.

Рынок черного золота начал последний месяц осени неподалеку от максимумов трехлетней давности.

В ближайшие дни вектор движения Brent определит заседание ОПЕК+, а в перспективе ноября влияние на рынок будут оказывать и прочие факторы, включая общий настрой инвесторов на мировых финансовых площадках, динамику доллара, цены на газ и уголь, а также сигналы со стороны спроса и предложения.

Учитывая текущую коррекцию цен на газ и перспективы ослабления спроса на фоне обострения эпидемии и неустойчивого восстановления экономики, в течение ноября можно ожидать некоторого охлаждения рынка нефти после двух месяцев довольно агрессивного подъема.

При этом консервативный подход ОПЕК+ сгладит влияние потенциально негативных факторов, в том числе укрепление доллара в случае объявления начала цикла ужесточения политики ФРС.

Так, Brent может показать волатильность в диапазоне $85−75 за баррель. Ниже $75 котировки вряд ли пойдут (если, конечно, обойдется без потрясений), поскольку более долгосрочные перспективы рынка остаются благоприятными, а значит, фьючерсы будут оставаться привлекательными для покупок на спадах», — считает эксперт.

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