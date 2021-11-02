Ряжск, Рязанская область, 2 ноября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в похищении 14-летней девочки в Ряжске Рязанской области, дал признательные показания. Подробности задержания сообщил ИА REGNUM официальный представитель пресс-службы регионального УМВД Дмитрий Макаров.

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Рецидивиста, напавшего на школьницу на улице, искали несколько дней — он просматривал информацию в региональных СМИ, социальных сетях и знал, что его ищут полицейские. По месту жительства 42-летний скопинец не появлялся, личным автомобилем не пользовался. Задержали его на одной из просёлочных дорог в районе села Павелец Скопинского района. Мужчина рассказал полицейским, что напал на девочку и начал душить её, а затем затолкал в багажник.

Злоумышленник ранее был неоднократно судим, в том числе за изнасилование и разбой, в местах лишения свободы он провёл более восьми лет. По ходатайству следствия подозреваемый заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, школьнице удалось перелезть из багажника в салон автомобиля и покинуть его через заднюю пассажирскую дверь.