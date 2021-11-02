Усть-Коксинский район, Алтай, 2 ноября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Усть-Коксинском районе Республики Алтай следователи начали проверку по факту гибели местной жительницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, женщина упала в траншею водопровода.

Следственное управление СКР по Республике Алтай На Алтае женщина провела на дне пятиметровой траншеи полтора часа

Предварительно установлено, что поздно вечером 29 октября потерпевшая в селе Усть-Кокса возвращалась домой со знакомым.

«Передвигаясь по неосвещённому участку местности по улице Казачья, мужчина и женщина упали в траншею глубиной около 5 метров, выкопанную в августе 2021 года под водопровод работниками и подрядчиками МУП «ТепловодстройСервис», — отметили в управлении.

Не сумев самостоятельно выбраться, они попытались дозвониться до знакомых. Это удалось лишь спустя полтора часа, после чего их вытащили из траншеи и повезли в больницу. Однако женщина от полученных при падении травм скончалась в медицинском учреждении.

Сотрудники СК в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия. В рамках проверки они намерены установить, принимались ли должные меры по обеспечению безопасности граждан во время ремонтных работ.