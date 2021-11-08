В подавляющем большинстве регионов России 8 ноября завершился режим нерабочих дней, лишь в пяти он продолжает действовать — Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях. Вместе с тем региональные власти сохраняют ограничения, которые были введены на период общероссийских «каникул» и ранее. Так, сохраняется обязательные самоизоляция для пожилых граждан и вакцинация для работников отдельных сфер, продолжает действовать система QR-кодов для доступа в досуговые заведения, административные здания и общественные учреждения. При этом в Татарии заявили о введении QR-кодов для проезда в общественном транспорте, а власти Камчатки и Хабаровского края — для авиаперелётов. Все новости о том, как Россия борется с пандемией — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

10:22 02.11.2021 В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 14 003. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 70 новых носителей. Читайте также: В Туве с начала года выявили 14 тыс. случаев COVID-19

10:23 02.11.2021 На территории одной из воинских частей, расположенных в Псковской области, будет запущена установка по производству медицинского кислорода, сообщили в пресс-службе областной администрации. Кислород будет передаваться медицинским учреждениям Псковщины. Подробности в материале: Псковская область получит медицинский кислород от военных

10:23 02.11.2021 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, у которого ранее подтвердился COVID-19, по-прежнему находится в больнице. Об этом редакции «Сиб.фм» сообщил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов. Подробности в материале: Мэр Новосибирска до сих пор находится в больнице с коронавирусом

10:23 02.11.2021 Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев 2 ноября во время заседания оперштаба по COVID-19 поручил главам районов мобилизовать все ресурсы и провести адресную работу с местными жителями по вопросу вакцинации от коронавируса. «Сейчас надо мобилизовать все административные ресурсы для вакцинации людей, важнее задачи нет. Ходить по каждому двору, квартире и убеждать людей. Зайти к каждому и привести на пункт вакцинации. К людям пожилого возраста, тем, кто не может добраться сам, приехать и вакцинировать на месте. Составить графики и распределиться по обязанностям. Провести эту работу надо буквально за три дня», — сказал Андрей Гурулев главам районов края.

10:23 02.11.2021 В Челябинской области 1 ноября обнаружили 531 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Челябинской области выявили ещё 531 носителя коронавируса

10:24 02.11.2021 Группу лиц, причастных к деятельности по подделке сертификатов о вакцинации, разоблачили полицейские в Крыму. Об этом сообщили 2 ноября в пресс-службе МВД по Республике Крым. Читайте подробнее: Крымских медиков заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации

10:29 02.11.2021 В Ростовской области назвали число дежурных групп в детских садах, которые посещают дошколята в период нерабочих дней. Читайте также: В Ростовской области уточнили число дежурных групп в детских садах

10:33 02.11.2021 В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 50 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб 2 ноября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее. Читайте также: В Калмыкии зарегистрировали ещё 50 случаев заражения коронавирусом

10:36 02.11.2021 В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано два случая смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 2 ноября. Подробности в материале: В Калмыкии ещё два пациента не смогли победить COVID-19

10:42 02.11.2021 В Хакасии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 26 675. За минувшие сутки зарегистрировано 225 новых носителей. Читайте подробнее: В Хакасии за сутки коронавирус выявили у 225 человек

10:46 02.11.2021 В Северной Осетии за последние дни значительно выросли темпы вакцинации. По данным минздрава субъекта, отмечается двукратный рост числа желающих привиться. Читайте подробнее: В Северной Осетии вдвое повысились темпы вакцинации

10:50 02.11.2021 В Республике Крым подтверждено 732 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 2 ноября. Накануне, 1 ноября, сообщалось о 725 новых случаях заражения. Об этом: В Крыму за сутки выявлены 732 носителя коронавируса

10:59 02.11.2021 Комитет по культуре Санкт-Петербурга отозвал свое согласование на выступление уличных музыкантов в центре города на время действия локдауна, по 7 ноября. Читайте также: Смольный запретил выступление уличных музыкантов в Петербурге при локдауне

11:00 02.11.2021 На Ямале стоимость лечения одного пациента с COVID-19 в стационаре обходится от 249 до 845 тысяч рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) ЯНАО. Читайте подробнее: На Ямале обнародовали стоимость лечения одного пациента с COVID-19

11:02 02.11.2021 На самом деле, заявление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о наличии «пятой фазы пандемии коронавируса» затруднительно прокомментировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шумихин: «Общепринятым является, характеризуя нынешнюю пандемию, говорить о волнах, то есть периодических резких подъемах заболеваемости и смертности. Вместе с тем, начавшись в конце 2019 года, пандемия новой коронавирусной инфекции приобрела перманентный характер…» Об этом: Врач озадачен пятью фазами пандемии COVID-19 «по Медведеву»

11:03 02.11.2021 669 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что всего в регионе выявили 87 500 случаев заражения этой инфекцией. Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили почти 670 носителей коронавируса

11:07 02.11.2021 В Брянской области 2 ноября выявлено 497 новых носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество случаев заболевания COVID-19 превысило 77 тысяч. За сутки зарегистрировано 12 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Брянской области коронавирус выявлен у 77 тысяч жителей

11:14 02.11.2021 Республика Крым получит более 97 млн рублей на приобретение концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Средства регионам будут выделены из Резервного фонда правительства РФ, соответствующее распоряжение опубликовано 2 ноября на сайте правительства. Читайте также: Крым получит 97 млн рублей на кислородные концентраторы

11:21 02.11.2021 В Пермском крае за месяц число вызовов бригад скорой помощи выросло с 42 405 до 46 166. Такую информацию опубликовала Пермская станция скорой помощи. В октябре к пациентам с подозрением на COVID-19 (включая сопутствующую пневмонию) медикам пришлось выезжать 8662 раза. Госпитализировано 4678 человек. Месяцем ранее фиксировали 6207 вызовов и 3917 госпитализированных. Пневмония выявлена у 4329 человек, из них 2494 пациента доставлены в больницы. В сентябре из 3501 пациента госпитализировали 2295. Читайте подробнее: В Прикамье вызовы скорой помощи к пациентам с COVID-19 участились на 40%

11:21 02.11.2021 В Магаданской области возбуждено уголовное дело после публикации в СМИ информации о гибели пациентки инфекционного госпиталя. Адекватность назначенного женщине лечения проверят сотрудники регионального следственного управления СК РФ. Читайте также: На Колыме проверяют обстоятельства смерти женщины в инфекционном госпитале

11:21 02.11.2021 Смольный не наблюдает позитивной динамики в развитии ситуации с коронавирусом в Петербурге. Об этом 2 ноября сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Петербурге нет признаков снижения распространения коронавируса

11:24 02.11.2021 Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал субъекты РФ с низкими темпами вакцинации против коронавируса. В списке из десяти регионов России с недостаточной интенсивностью прививочной кампании оказались четыре республики Северо-Кавказского федерального округа: Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия. Об этом: Мурашко назвал субъекты СКФО, которым нужно нарастить темпы вакцинации

11:26 02.11.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает всё более ухудшаться. По состоянию на 2 ноября общее число жертв составляет уже 6332 человека, причем рекордные 32 из них добавили в сводку за последние сутки. Накануне ИА REGNUM сообщило, что власти региона стали урезать информацию, перестав информировать граждан об общем числе заболевших и выздоровевших, а также зараженных коронавирусом детях. Уже сегодня оперативный штаб исправил этот недочёт. Об этом: В Алтайском крае вновь поставлен рекорд по смертности от COVID-19

11:28 02.11.2021 В поликлинике №2 города Кургана полиция проводит обыски. Об этом сообщает портал 45.ru со ссылкой на собственный источник в медучреждении. Женщина сообщила, что обыски проводят несколько десятков полицейских. Возможно, они связаны с подозрением о продаже QR-кодов. Желающих привиться от коронавируса отправили в больницу на ул. Томина. Читайте подробнее: Полицейские проводят обыск в одной из поликлиник Кургана

11:29 02.11.2021 Ульяновской области выделены средства из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами амбулаторных пациентов с коронавируса и закупку кислородных концентраторов. Об этом: Ульяновская область получила ещё 174 млн рублей на борьбу с коронавирусом

11:31 02.11.2021 Всего на 2 ноября прививки от коронавируса получили 799 709 человек из более двух миллионов жителей Алтайского края. За сутки прирост вакцинированных составил 2389 человек. Читайте подробнее: В Алтайском крае вновь упали темпы вакцинации от COVID-19

11:33 02.11.2021 Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы VII созыва Наталья Поклонская перенесла коронавирус, лечение она проходила в Крыму. Читайте также: Поклонская рассказала, как лечилась от ковида в Крыму

11:39 02.11.2021 Прием заявок на получение мер поддержки для работников пострадавших отраслей начался в Самарской области. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона. Подробности в материале: В Самарской области рассказали о поддержке работников пострадавших отраслей

11:41 02.11.2021 Постановление о выделении Белгородской области свыше 160 млн рублей на приобретение концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Читайте также: Белгородской области выделили 160 млн рублей на кислородные концентраторы

11:44 02.11.2021 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 2 ноября от коронавируса полностью привиты уже 354 700 человек (+1894 за сутки). Ещё 396 618 граждан (+6302 за сутки) получили первый компонент вакцины. Это на порядки больше, чем несколькими днями ранее — 8196 человек. Читайте также: В Забайкалье за сутки от COVID-19 вакцинированы более восьми тысяч человек

11:45 02.11.2021 Вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник Лайт» целесообразно использовать для ревакцинации или после перенесенного заболевания, заявил 2 ноября внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. Читайте подробнее: Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только для ревакцинации

11:45 02.11.2021 «Я никогда не была против прививок. Хочу уточнить: возможно, кто-то не так понял меня. Я против принудительных мер по вакцинации. Я считаю, что человек должен обязательно учитывать свое индивидуальное состояние здоровья. Он должен посоветоваться с врачом, а потом решать — ставить прививку или нет», — заявила экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы VII созыва Наталья Поклонская. Читайте подробнее: Поклонская: «Я против принудительной вакцинации»

11:47 02.11.2021 В Санкт-Петербурге зарегистрировано 12 смертей среди вакцинированных от COVID-19, однако ни один летальный случай не был связан с прививкой. Об этом 2 ноября сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Петербурге зарегистрировали 12 смертей среди вакцинированных от COVID-19

11:49 02.11.2021 В России за последние сутки скончались от коронавирусной инфекции 1178 человек, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Свежую статистику по заболеваемости COVID-19 опубликовал 2 ноября оперативный штаб. Читайте подробнее: Число жертв COVID-19 в России обновило суточный максимум

11:51 02.11.2021 Трое новорождённых с COVID-19 находятся в реанимации в тяжёлом состоянии в Башкирии. Данную информацию 2 ноября подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранение региона. «Есть протокол лечения детей. Маленьким пациентам назначают противовирусные препараты, применяют симптоматическое лечение, по показаниям назначают гормональные препараты», — подтвердила пресс-служба слова министра здравоохранения региона Максима Забелина. Об этом: В Башкирии трое новорожденных с COVID-19 находятся в реанимации

11:57 02.11.2021 В Воронежской области подтвержден 801 новый случай заражения коронавирусом. В регионе впервые число новых носителей коронавируса превысило 800 человек. Данные статистики опубликовал 2 ноября региональный оперативный штаб. Накануне, 1 ноября, сообщалось о 798 новых заразившихся. Читайте также: Воронежская область перешагнула порог в 800 заболевших ковидом за сутки

11:58 02.11.2021 За минувшие сутки число выявленных заражений коронавирусом в России выросло на 39 008 случаев, сообщает 2 ноября оперативный штаб по противодействию COVID-19. Читайте подробнее: В России за сутки выявили более 39 тысяч заражений SARS-CoV-2

12:03 02.11.2021 За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 3066 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 184 случая меньше, чем сутками ранее, сообщили 2 ноября в федеральном оперштабе. Читайте также: В Петербурге зафиксировали 3066 новых случаев COVID-19

12:06 02.11.2021 За последние сутки в Москве выявили 5736 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 2 ноября в столичном оперативном штабе. Об этом: В Москве снизился суточный прирост заражений коронавирусом

12:12 02.11.2021 В Москве за сутки от коронавирусной инфекции скончались 98 человек. Об этом 2 ноября сообщает столичный оперативный штаб. Читайте подробнее: Жертвами COVID-19 стали ещё 98 жителей Москвы

12:13 02.11.2021 В Санкт-Петербурге пока не выявлялись случаи заражения новыми штаммами COVID-19 — «Лямбда» и «Мю». Об этом: В Петербурге нет случаев заражения новыми штаммами COVID-19

12:13 02.11.2021 Печальные «рекорды» по коронавирусу обновляются, поэтому высокая ответственность в нивелировании ситуации лежит на региональных властях и гражданах, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода. Читайте также: Выход на плато по заболеваемости COVID-19: ситуация зависит от граждан

12:13 02.11.2021 В Курской области 2 ноября зарегистрирован 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1620 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Подробности в материале: В Курской области выявлен 351 новый случай заражения коронавирусом

12:15 02.11.2021 Тревожную статистику привела сегодня, 2 ноября, главный внештатный акушер-гинеколог минздрава Забайкалья Валентина Лигатри: с начала 2021 года в регионе скончались уже три беременных женщины с коронавирусом, а всего риск летального исхода был у 44 пациенток. Об этом информирует «Чита.ру». "Ситуация очень сложная, с высоким показателем материнской смертности. На данный момент мы имеем шесть погибших женщин. Шесть! Такого я в истории Забайкальского края не помню давно. Когда я начинала работать, в 2000 году, мы имели 12 случаев…» Подробности в материале: В Забайкалье от COVID-19 скончались уже три беременные женщины

12:17 02.11.2021 В Ростовской области продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавируса. За истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 640 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 ноября. Это на пять случаев заражения больше, чем днём ранее. Читайте также: В Ростовской области за сутки выявили 640 носителей коронавируса

12:20 02.11.2021 В Ростовской области за последние сутки победить COVID-19 не смогли 27 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 ноября. Читайте также: Жертвами коронавируса стали ещё 27 жителей Ростовской области

12:20 02.11.2021 В Липецкой области 2 ноября подтверждено 400 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 2064 человека. 11 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Читайте подробнее: В Липецкой области за сутки выявлены 400 новых носителей коронавируса

12:21 02.11.2021 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга принципиально одобряет возможную вакцинацию детей от COVID-19, осталось дождаться соответствующего решения правительства РФ о том, какая вакцина подходит для этой цели. Читайте также: Комздрав Петербурга одобряет вакцинацию детей от COVID-19

12:23 02.11.2021 В Краснодарском крае подтверждено 287 новых случаев заражения коронавирусом, в числе новых заболевших ковидом 34 ребёнка, сообщили в региональном оперативном штабе 2 ноября. Накануне, 1 ноября, было подтверждено 286 новых случаев. Читайте подробнее: На Кубани выявлены 287 новых носителей коронавируса

12:23 02.11.2021 В Ростовской области выросло число желающих принять участие в прививочной кампании от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 ноября. Читайте также: В Ростовской области выросло число желающих сделать COVID-прививку

12:26 02.11.2021 В Свердловской области за сутки выявлено ещё 718 случаев заражения коронавирусом. Из них 245 фактов зафиксировано в Екатеринбурге, сообщает 2 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19. Днём ранее суточный прирост заражений составил 723 случая. Всего с начала пандемии в Свердловской области, по данным штаба, выявили 158 812 случаев заражения. В регионе уже вылечились 142 952 человека, от COVID-19 скончались 7532 гражданина. Читайте также: На Среднем Урале выявили ещё 718 носителей коронавируса

12:27 02.11.2021 В Чувашии чуть подросло число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы очередные летальные исходы. Читайте также: В Чувашии растёт число жертв коронавируса

12:29 02.11.2021 На Среднем Урале от коронавирусной инфекции скончались еще 28 человек, сообщает 2 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19. На данный момент в COVID-центрах в тяжелом состоянии находятся 938 человек. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 502 гражданина. В состоянии средней тяжести находятся 8683 пациента. Об этом: В Свердловской области за сутки скончались 28 пациентов с COVID-19

12:29 02.11.2021 В Пензенской области за прошедшие сутки выявили 377 новых носителей коронавируса. По состоянию на 2 ноября с начала пандемии в регионе зарегистрировали 80 936 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 59 049 пациентов, в том числе за сутки — 36 человек. Скончался за время наблюдения 3571 ковид-пациент, из них 25 — за минувший день. Подробности в материале: В Пензенской области за сутки выявили 377 новых носителей коронавируса

12:29 02.11.2021 В Астраханской области 2 ноября подтверждено 252 новых случая заражения коронавирусом — на шесть больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период 2006 человек скончались. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Об этом: В Астраханской области выявлено 252 новых случая заражения коронавирусом

12:30 02.11.2021 В Коми растет число заболевших коронавирусом. Об этом 2 октября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24». Об этом: «Каждый день прирастаем» — о заболеваемости COVID-19 в Коми

12:30 02.11.2021 В России в соответствии с указом президента России Владимира Путина режим нерабочих дней установлен на федеральном уровне до 7 ноября. Верить слухам о продлении этого режима не стоит. Об этом 2 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя продление нерабочих дней в Нижегородской области. Об этом: В Кремле призвали не верить слухам о продлении нерабочих дней в России

12:30 02.11.2021 В России за последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1178 человек, это новый максимум с начала пандемии, свидетельствуют данные оперштаба. Читайте подробнее: В России обновлён максимум по числу смертей от COVID-19

12:32 02.11.2021 Три женщины скончались от коронавируса после родов в Воронежской области. Об этом сообщила 2 ноября журналистам главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения по региону Ольга Самофалова. Читайте также: В Воронежской области три женщины скончались от ковида после родов

12:32 02.11.2021 Каждую неделю в Коми разворачиваются дополнительные койки. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24». Читайте также: Глава Коми рассказал о коечном фонде в республике

12:36 02.11.2021 В Новосибирске завтра, 3 ноября, состоится фестиваль «Кухни народов России». Из-за эпидемиологической обстановки он пройдёт в онлайн-формате. Читайте подробнее: Новосибирцев в онлайн-формате научат готовить блюда коренных народов России

12:37 02.11.2021 В России возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Подробности в материале: МВД РФ возбудило 503 уголовных дела о подделке сертификатов о вакцинации

12:37 02.11.2021 В Томской области за минувшие сутки выявили 242 новых случая заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составил 1,4. Читайте подробнее: В Томской области выявили 242 новых носителя коронавируса

12:37 02.11.2021 В Саратовской области от COVID-19 по состоянию на 2 ноября скончался за время пандемии 3901 человек. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 13 мужчин и 15 женщин в возрасте от 42 до 83 лет. Читайте также: В Саратовской области от COVID-19 за сутки умерли 28 пациентов

12:37 02.11.2021 В Ульяновской области снизился прирост вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зафиксированы очередные летальные исходы. Подробности в материале: За сутки в Ульяновской области умерли 15 пациентов с коронавирусом

12:39 02.11.2021 В Татарии всего по состоянию на 2 ноября зарегистрировали 31 144 случая инфицирования коронавирусом, из них 184 — за сутки. Выздоровели за время пандемии 25 497 ковид-пациентов, скончались 997 носителей вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 153 пациента, количество летальных исходов увеличилось на девять. Подробности в материале: В Татарии ещё у 184 человек выявили коронавирусную инфекцию

12:40 02.11.2021 За первый день ноября в Петербурге госпитализирован 341 пациент с COVID-19 и пневмонией, это на 95 человек меньше, чем в предыдущие сутки. В стационарах Петербурга находятся 7969 таких пациентов, это на 20 человек меньше, чем в предыдущие сутки. Читайте подробнее: В Петербурге за сутки COVID-19 «отправил» в больницы 341 человека

12:42 02.11.2021 В Белгородской области 2 ноября впервые подтверждён 351 случай заражения коронавирусом, что на пять больше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество инфицированных превысило 63 тысячи. Выздоровели за сутки 268 пациентов, зарегистрировано шесть летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 поданы 4334 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области коронавирус подтвердили у 63 тысяч жителей

12:44 02.11.2021 Во Владимирской области 2 ноября подтвержден 321 новый случай заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 2255 человек. За последние сутки подтверждено 11 новых летальных случаев. Читайте также: Во Владимирской области за сутки выявлен 321 носитель коронавируса

12:44 02.11.2021 Доля привитых в ежедневном числе заболевших коронавирусом составляет обычно 1−2%. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24». Об этом: Коми: доля привитых от заболевших ковидом составляет 1−2%

12:47 02.11.2021 Процент привитых, но заболевших коронавирусом в Коми составляет незначительную долю заболевающих в целом. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: В Коми обнаружили убедительное свидетельство эффективности вакцины

12:52 02.11.2021 В Севастополе подтверждено 349 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства города 2 ноября. Накануне, 1 ноября, сообщалось о 356 новых заболевших. Об этом: В Севастополе за сутки от ковида умерли 14 человек

12:56 02.11.2021 В Свердловской области возможно продление нерабочих дней. Решение по этому вопросу будет принято 2 ноября, сообщают СМИ. Об этом: На Среднем Урале власти могут продлить нерабочие дни

12:56 02.11.2021 В Тамбовской области 2 ноября подтверждено 207 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено сутками ранее. За весь период скончались 1128 человек. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки. Читайте подробнее: В Тамбовской области за сутки выявлено 207 новых случаев коронавируса

12:56 02.11.2021 В Петербурге две недели подряд наблюдается рост интереса горожан к вакцинации от коронавирусной инфекции. Доля вакцинированных взрослых петербуржцев превысила 50%. В планах у Смольного — привить еще 46,9% взрослых горожан. Читайте подробнее: В Петербурге не вакцинированы от COVID-19 около половины взрослых горожан

12:57 02.11.2021 В Удмуртии по состоянию на 2 ноября выявили 393 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 395 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 64 924 случаев. Подробности в материале: В Удмуртии выявили 393 новых случая заражения коронавирусом

12:59 02.11.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 22 человека. Накануне было зарегистрировано 10 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2839 человек. Читайте подробнее: В Удмуртии скончались от COVID-19 ещё 22 человека

13:00 02.11.2021 В Петербурге прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции около 150 беременных женщин. Об этом: В Петербурге вакцинировалось около 150 беременных женщин

13:03 02.11.2021 Ленинский районный суд Воронежа вынес постановление о приостановке деятельности торгового центра «Европа» на две недели из-за нарушений эпидемиологических требований. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Воронежской области. Подробности в материале: В Воронеже суд закрыл торговый центр из-за ковидных нарушений

13:03 02.11.2021 Подделка сертификатов о вакцинации неприемлема, с ней ведётся борьба в России и в других странах. Об этом 2 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробности в материале: Песков назвал подделку сертификатов о вакцинации неприемлемой

13:04 02.11.2021 Опыт Коми показал, что при 80% привитых уровень заболеваемости в республике был бы ничтожным. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24». Читайте также: В Коми перешли к объяснению пользы вакцинации на наглядной статистике

13:05 02.11.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 2 ноября прививку от коронавируса сделали 534 059 человек. Второй компонент препарата получили 349 253 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Подробности в материале: Более 534 тыс. жителей Удмуртии привились от COVID-19

13:09 02.11.2021 В Ставропольском крае побит предыдущий рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. В течение прошедшего дня был подтвержден коронавирус еще у 460 человек. Общее количество выявленных случаев заражения в крае достигло за все время пандемии 98 673 человек, сообщили 2 ноября в федеральном оперативном штабе. Читайте также: На Ставрополье установлен рекорд по числу заболевших COVID-19

13:12 02.11.2021 Еще 536 млн рублей получит Самарская область на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19, которые лечатся на дому. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба областного правительства. Об этом: Самарская область получит допсредства на лечение пациентов с COVID-19

13:29 02.11.2021 В Рязанской области 2 ноября выявлено 239 новых носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Неделю подряд регистрируется 13 летальных исходов. Читайте также: В Рязанской области выявили 239 новых носителей коронавируса

13:34 02.11.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 186 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 2 ноября. Днём ранее, 1 ноября, в регионе было зарегистрировано 182 случая. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 53 328 человек. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 186 носителей коронавируса

13:37 02.11.2021 На Ямале за сутки выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 2 ноября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 143 случая. Читайте подробнее: На Ямале за сутки коронавирус выявили у 145 человек

13:41 02.11.2021 В Татарии иммунизацию против коронавирусной инфекции по состоянию на 2 ноября прошли 1 млн 603 тыс. 973 человека, прирост за сутки составил 25 620 жителей. Вторую прививку антиковидными вакцинами получили 1 млн 43 тыс. 594 человека. Читайте также: В Татарии за сутки от COVID-19 вакцинировали более 25,6 тыс. человек

13:42 02.11.2021 В Дагестане коечный фонд ковидных стационаров увеличен до 3170 коек. В настоящее время он заполнен на 74%. В больницах находятся на лечении 2360 пациентов. Такие данные приводит на 2 ноября минздрав региона. Подробности в материале: В Дагестане увеличен коечный фонд ковидных госпиталей

13:44 02.11.2021 В Нижегородской области по состоянию на 2 ноября выявили 789 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 802 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 192 818 случаев. Об этом: В Нижегородской области снижается прирост носителей коронавируса

13:44 02.11.2021 Антиковидные настроения в обществе постоянно подпитываются различными фейками, которые имеет смысл публично разбирать. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: В Коми перешли к разоблачению антиковидных фейков

13:46 02.11.2021 За минувшие сутки 40 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7800 человек. Читайте также: Ещё 40 жителей Нижегородской области скончались от COVID-19

13:47 02.11.2021 В Екатеринбурге стало сложно похоронить своих близких на третий день. Об этом сообщают жители города. Подробности в материале: На Урале в моргах образовались очереди

13:50 02.11.2021 6 ноября в Коми могут принять решение о продлении нерабочих дней. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: «Непростое решение» — в Коми допускают продление нерабочих дней

13:54 02.11.2021 В Коми продление нерабочих дней обернётся существенной нагрузкой на экономику региона. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: В Коми оценят издержки от возможного продления нерабочих дней

13:55 02.11.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 2 ноября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 77 963, причём 365 из них обнаружили только за сутки. Вместе с тем 66 092 пациента (+228 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1621 человек (рекордные +12 за сутки). Читайте также: Забайкалье ставит рекорды по смертности от COVID-19

13:57 02.11.2021 Здравоохранение не сможет справляться со своими задачами, если текущие темпы роста заболеваемости ковидом сохранятся. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24». Читайте также: «У всего есть пределы» — о росте нагрузки на здравоохранение из-за ковида

13:58 02.11.2021 Активисты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае в рамках акции взаимопомощи #МыВместе помогли возобновить работу волонтерских кол-центров в Барнауле и Бийске в помощь сотрудникам регионального центра гигиены и эпидемиологии. Студенты проводят эпидемиологические расследования, противодействуя распространению COVID-19. В Барнауле на помощь эпидемиологам в конце октября пришли 22 студента базового медицинского колледжа, в основном это будущие медицинские сестры. В Бийске волонтерский кол-центр вновь заработал на базе Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина. Там специалистам центра гигиены и эпидемиологии помогают 16 студентов Института естественных наук и профессионального образования. ОНФ.

13:59 02.11.2021 Маски Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

14:02 02.11.2021 В Мордовии по состоянию на 2 ноября выявили 161 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 162 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 32 087 случаев. Об этом: В Мордовии подтвердили ещё 161 случай заражения коронавирусом

14:04 02.11.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались семь человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 727 человек. Читайте также: За сутки в Мордовии от COVID-19 скончались семь человек

14:08 02.11.2021 Здравоохранение в регионах России, и в частности Коми, работает на пределе возможностей, и поддерживать такую нагрузку неограниченно не выйдет. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: «Ресурс здравоохранения истощается» — граждан призвали прививаться

14:09 02.11.2021 В Марий Эл по состоянию на 2 ноября выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 125 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 22 771 случая. Об этом: В Марий Эл выявили ещё 127 носителей коронавируса

14:10 02.11.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Накануне в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 692 человек. Читайте также: От COVID-19 скончался ещё один житель Марий Эл

14:12 02.11.2021 В Омской области сегодня, 2 ноября, возможно будет принято решение об ужесточении карантинных мероприятий в связи с ухудшением обстановки по коронавирусу. Предложение закрыть все торговые центры, кафе, рестораны, спортшколы и спортивные секции для детей, выдвинуло территориальное управление Роспотребнадзора. Читайте также: В Омской области из-за COVID-19 предложили закрыть все ТЦ, кафе и рестораны

14:20 02.11.2021 В Оренбургской области выявили 410 новых заражений коронавирусом, что на два меньше, чем днём ранее, сообщает 2 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе зафиксировано 90 208 носителей коронавируса. Выздоровели 76 959 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в COVID-центрах лечение получают 2638 человек. Их них 858 пациентов находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 203 оренбуржца. Жертвами COVID-19 стали 2630 человек. За последние сутки умер 21 человек. Подробности в материале: Число выявленных заражений коронавирусом в Оренбуржье превысило 90 тысяч

14:20 02.11.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 340 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 ноября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе было зафиксировано аналогичное число заражений. Об этом: В Тюменской области за сутки скончались 11 пациентов с COVID-19

14:22 02.11.2021 В связи с введением нерабочих дней граждане стали активнее вакцинироваться. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24». Читайте также: «Очереди вызывают радость» — в Коми заметили рост интереса к вакцине

14:26 02.11.2021 По итогам оценки эффективности введения нерабочих дней в России могут разработать новые противоэпидемические меры. Об этом 2 ноября заявил завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Иммунолог не исключил новых мер по ускорению темпов вакцинации в России

14:26 02.11.2021 Жители Санкт-Петербурга, которые переболели коронавирусной инфекцией, но не обращались за медицинской помощью в районную поликлинику, смогут получить QR-код о перенесенном заболевании. Подробности в материале: Неофициально переболевшим COVID-19 петербуржцам пообещали QR-коды

14:27 02.11.2021 После полного курса вакцинации от COVID-19 в Удмуртии зарегистрировано 1298 случаев заражения коронавирусом. После препарата «Спутник V» заразились 1027 человек или 0,34% от общего числа завершивших вакцинацию, после вакцины «ЭпиВакКорона» положительный тест получил 261 житель республики — 0,64%, после прививки «Спутник лайт» заразились 69 человек. Об этом: Почти 1,3 тыс. жителей Удмуртии заболели COVID-19 после прививки

14:28 02.11.2021 Алтайский край. Новые антиковидные ограничения: с 3 ноября все спортивные соревнования и все массовые спортивные мероприятия в регионе будут проводится без зрителей. Об этом заявил министр спорта региона Алексей Перфильев. Кроме того, вход в залы для тренировок или соревнований будет осуществляться по QR-коду или медотводу и свежему ПЦР-тесту.

14:30 02.11.2021 1547 носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что всего в регионе выявили 136 239 случаев заражения этой инфекцией. Читайте также: В Самарской области за сутки выявили более 1540 носителей коронавируса

14:31 02.11.2021 Добровольная вакцинация в России, судя по всему, оказалась провальной. Об этом 2 ноября заявил завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов на телеканале «Россия 24». Читайте также: Темпы вакцинации показали уровень зрелости российского общества — мнение

14:32 02.11.2021 В Пермском крае за сутки выявили 701 заражение коронавирусом, что на один меньше, чем днем ранее, сообщает 2 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19. С конца марта 2021 года общее число выявленных заражений составило 121 191, в том числе 62 479 факта в Перми. Оправились от коронавирусной инфекции 102 433 пермяка. На сегодняшний день в больницах лечение проходят 4255 человек COVID-19. Состояние 511 пациентов оценивается как тяжелое. По причине коронавирусной инфекции скончались 5856 человек. За последние сутки зарегистрировано 35 летальных исходов. Читайте также: Жертвами COVID-19 в Прикамье стали ещё 35 человек

14:35 02.11.2021 Федеральный центр выделит Псковской области порядка 32,3 млн рублей на приобретение концентратора кислорода, необходимого для лечения больных с COVID-19. Подробности в материале: Псковской области выделили средства для закупки кислородных концентраторов

14:52 02.11.2021 Работа магазина фудкорта в период нерабочих дней. Дарья Драй © ИА REGNUM

14:58 02.11.2021 В мэрии Новосибирска уточнили график работы общественного транспорта на ближайшие дни. Отмечается, что транспорт будет работать по графику рабочего дня. Напомним, ранее сообщалось, что с 30 октября по 7 ноября 2021 года Новосибирский метрополитен будет работать по графику выходного дня. Об этом: Работу общественного транспорта Новосибирска вернули к графику рабочих дней

15:04 02.11.2021 В Пензенской области фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в селе Ухтинка Бессоновского района, с 1 ноября был перепрофилирован под прием амбулаторных пациентов с подтвержденным коронавирусом. Подробности в материале: В Пензенской области открыли ФАП для повторного приёма ковид-пациентов

15:06 02.11.2021 Вполне можно ожидать, что, анализируя динамику заболеваемости, власти отдельных регионов России будут продлевать у себя действие локдауна, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев. Читайте подробнее: Аналитик не исключил продления нерабочих дней в регионах России

15:06 02.11.2021 В Республики Карелия за минувшие сутки выявили коронавирус у 283 человек, что на 14 человек меньше, чем сутками ранее. Снижение суточного числа выявленных зараженных отмечается с 31 октября. Читайте также: В Карелии наметилось снижение количества новых носителей коронавируса

15:07 02.11.2021 В РПЦ заявили, что прихожанам российских церквей, контактировавших с больными COVID-19, лучше воздержаться и не приходить на богослужения. Читайте также: РПЦ просит контактировавших с больными COVID не приходить на богослужения

15:08 02.11.2021 В Свердловской области готовы ввести локдаун через несколько дней, если ТЦ и общепит продолжат нарушать режим QR-кодов, заявили власти региона.

15:08 02.11.2021 Работа ресторана в период нерабочих дней в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

15:11 02.11.2021 На Среднем Урале лицам младше 18 лет запретят посещать торговые центры без сопровождения родителей. Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга. Читайте подробнее: В торговые центры Свердловской области перестанут пускать подростков

15:14 02.11.2021 Заведующую фельдшерско-акушерским пунктом обвинили в мелком взяточничестве и совершении служебного подлога при внесении недостоверной информации о прохождении вакцинации от COVID-19 в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону. По версии следствия, летом текущего года обвиняемая заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Иглинской центральной районной больницы предложила своей приятельнице, которая работает в салоне красоты, за маникюр и педикюр сделать ей подложный сертификат о вакцинации от COVID-19. Об этом: В Башкирии медика обвинили во взяточничестве и служебном подлоге

15:15 02.11.2021 В Омской области с 4 ноября введут QR-коды для посещения ресторанов, ТЦ и парикмахерских, за исключением продовольственных магазинов, аптек и салонов связи.

15:17 02.11.2021 Первая волна COVID-19 весной 2020 года показала, что прогнозы достижения плато весьма условны, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев. Подробности в материале: Прогнозы достижения плато по коронавирусу весьма условны — эксперт

15:17 02.11.2021 Вакцина «Спутник Лайт» закончилась в Свердловской области.

15:18 02.11.2021 Добровольная вакцинация в России не даёт эффективного результата. Об этом 2 ноября заявил завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов на телеканале «Россия 24». Читайте также: Эксперт оценил возможность введения в России обязательной вакцинации

15:20 02.11.2021 В Тюмени из-за вспышки коронавирусной инфекции в радиологическом отделении №1 «Медицинского города» пациентов с онкологическими заболеваниями отправили домой. Об этом сообщила СМИ пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. Читайте подробнее: В Тюмени из-за вспышки COVID-19 онкобольных отправили домой

15:23 02.11.2021 В Великий Новгород прибыли молодые врачи-ординаторы из Москвы и Санкт-Петербурга для работы в поликлиниках и коронавирусных госпиталях Новгородской области. Об этом: На помощь медикам Новгородской области прибыли врачи из Москвы и Петербурга

15:37 02.11.2021 Официального разрешения на использование вакцин от COVID-19 для детей и подростков ожидают в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения. «Внесение изменений в инструкцию и выход препарата ожидается в ноябре текущего года. Это будет вакцина «ГамКовидВак» в меньшей дозировке в зависимости от возраста юных пациентов», — говорится в сообщении пресс-службы. Подробности в материале: В Башкирии сообщили, когда может появиться вакцина от COVID-19 для детей

15:41 02.11.2021 Арт-объект «Время» в память о людях, умерших от коронавируса, открыли на площадке арт-кластера «Таврида», расположенного на юго-востоке Крыма.

15:44 02.11.2021 Период нерабочих дней, скорее всего, является лишь началом целого набора более масштабных противоэпидемических мер. Об этом 2 ноября заявил завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: «Властям придётся менять позицию» — о стратегии вакцинации в России

15:46 02.11.2021 В Ульяновскую область поступил очередной крупный транш вакцины от COVID-19. Получено порядка 7,2 тыс. доз. Подробности в материале: В Ульяновской области привились от коронавируса более 450 тыс. жителей

15:50 02.11.2021 Свердловские власти прекратят допуск в торговые центры региона несовершеннолетних без сопровождения родителей.

15:54 02.11.2021 Постоянный центр вакцинации, где посетители смогут получать прививки от гриппа или COVID-19, поручил организовать 2 ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании правительства региона. Подробности в материале: В Рязани организуют постоянный центр вакцинации

15:56 02.11.2021 В Волгоградской области 2 ноября впервые подтверждено 444 новых случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 308 пациентов, скончались от осложнений ещё 29 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Волгоградской области подтвердили 444 новых случая COVID-19

16:05 02.11.2021 Наибольшая доля вакцинированных от коронавирусной инфекции в Петербурге — среди жителей, имеющих высшее образование, а также горожан старших возрастных групп. Такие данные получили ученые из Европейского университета Санкт-Петербурга и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, опросив более 5000 жителей Санкт-Петербурга старше 18 лет. Об этом: В Петербурге чаще других вакцинируются люди с высшим образованием — опрос

16:15 02.11.2021 Более 53 тысяч доз вакцины «Спутник V» доставили в Чувашию, сообщает региональный минздрав.

16:38 02.11.2021 В Красноярском крае по данным на сегодня, 2 ноября, зарегистрировано всего 132 632 лабораторно подтверждённых случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 701 случай. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Об этом: В Красноярском крае за сутки выявили более 700 новых носителей коронавируса

16:45 02.11.2021 В Саратовской области разрешили работу организаций, предоставляющих услуги шиномонтажа, деятельность нестандартных торговых точек, торгующих журналами и газетами. Соответствующее постановление подписал 2 ноября вице-губернатор региона Роман Бусаргин. Читайте подробнее: Власти Саратовской области разрешили торговлю газетами и услуги шиномонтажа

16:46 02.11.2021 Вузы России могут продлить после 8 ноября дистанционный формат обучения или самоподготовку студентов, а также организовать сдачу сессий студентами удаленно. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

16:47 02.11.2021 В Воронежском государственном университете вакцинацию от коронавируса прошли 86% сотрудников, данные на 2 ноября опубликовала пресс-служба вуза. Подробности в материале: Воронежский госуниверситет сообщил о вакцинации 86% сотрудников

16:47 02.11.2021 Петербургские вузы после локдауна, который в Северной столице продлится по 7 ноября, могут продолжить работу в смешанном формате. Об этом 2 ноября сообщил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, передает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Петербургские вузы после локдауна продолжат работу в смешанном формате

16:48 02.11.2021 В Новосибирской области по данным, на сегодня, 2 ноября, за минувшие сутки выявлено 345 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 334 случая. Об этом: В Новосибирской области резко вырос суточный прирост носителей COVID-19

16:52 02.11.2021 В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3520 пациентов, в том числе 57 детей. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил оперативный штаб региона. Читайте подробнее: В реанимацию попали сотни новосибирцев с коронавирусом

16:58 02.11.2021 Если сдержать распространение коронавирусной инфекции не удастся, после новогодних праздников регион накроет пятая волна пандемии — ещё более агрессивная. Читайте также: Нижегородский минздрав прогнозирует пик волны пандемии на середину ноября

17:02 02.11.2021 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин объяснил необходимость продления режима нерабочих дней в регионе еще на одну неделю и рассказал о том, что будет закрыто в Новгородской области с 8 по 14 ноября. Подробности в материале: Глава Новгородчины рассказал о режиме новой нерабочей недели

17:11 02.11.2021 В Чувашии после периода нерабочих дней кафе и рестораны, учреждения культуры и спорта продолжат обслуживать посетителей при наличии сертификата о вакцинации (QR-кодов). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 2 ноября глава республики Олег Николаев. Об этом: Глава Чувашии ответил на вопрос об отмене QR-кодов

17:18 02.11.2021 Коллективный иммунитет среди учащихся петербургских вузов сформирован на 25%. Об этом 2 ноября сообщил председатель комитета по науке и высшей школе Санкт‑Петербурга Андрей Максимов. Подробности в материале: Коллективный иммунитет в петербургских вузах сформирован на 25%

17:20 02.11.2021 Ещё ряд российских регионов вслед за Новгородской областью может принять решение о продлении режима нерабочих дней из-за ситуации с COVID-19. О таких намерениях уже заявили власти Коми, Амурской и Ульяновской областей. Об этом: Ещё три российских региона готовы продлить нерабочие дни из-за COVID-19

17:20 02.11.2021 Из резервного фонда правительства Саратовской области для своевременного оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией выделены дополнительные средства. Так, на оснащение коечного фонда необходимым оборудованием направят 10,5 млн рублей, еще 27,5 млн рублей — на проведение работ по кислородоснабжению дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда. Соответствующее распоряжение 2 ноября подписал вице-губернатор Роман Бусаргин. Читайте также: В Саратовской области на борьбу с COVID-19 выделили ещё около 38 млн рублей

17:21 02.11.2021 Общественные пространства Ленинградской области начали дезинфицировать во время нерабочей недели. Подробности в материале: Общественные пространства Ленобласти дезинфицируют от коронавируса

17:34 02.11.2021 В связи с введенными ограничениями, направленными на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, музеи Мурманской области оперативно перешли на транслирование большего числа мероприятий на онлайн-платформах. Подробности в материале: В Мурманской области рассказали, что пандемия изменила в работе музеев

17:34 02.11.2021 По данным Смольного, на 2 ноября в Петербурге завершили цикл вакцинации от коронавируса 1 млн 906 тыс. 403 жителя. Это составляет примерно 42% от численности взрослого населения города. Подробности в материале: В Петербурге вакцинировали от коронавируса более 1,9 млн человек

17:36 02.11.2021 Более 79 тыс. жителей Ленинградской области заразились коронавирусом с начала пандемии. Из них 387 человек получили положительные тесты на COVID-19 за прошедший день, что на два случая больше, чем днём ранее. Читайте также: Более 79 тыс. жителей Ленобласти заразились коронавирусом с начала пандемии

17:42 02.11.2021 В Татарии временно приостановили до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки организацию и проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию взрослого и детского населения. Для тех жителей республики, кто переболел коронавирусом, диспансеризация доступна. Читайте подробнее: В Татарии из-за COVID-19 приостановили диспансеризацию и профосмотры

17:43 02.11.2021 В Мурманской области в пандемию в 3 раза сократилось посещение театров

17:43 02.11.2021 Вакцинированные от COVID-19 люди должны иметь преимущество в доступе ко всем благам общества, поскольку это стимулирует темпы вакцинации. Об этом заявил президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.

17:46 02.11.2021 В Чувашии смягчили ограничительные меры, расширив список учреждений, которые могут возобновить работу. Об этом: В Чувашии разрешили работать салонам связи и зоомагазинам

17:47 02.11.2021 Пока одни предприниматели пишут обращения к властям Нижегородской области, а другие выходят на пикеты за отмену QR-кодов, третьи обсуждают коронавирусные ограничения и их последствия в социальных сетях. Читайте также: Взвыли, паразиты! Нижегородцы спорят о QR-кодах и продлении локдауна

17:51 02.11.2021 Жители Ленинградской области в начале ноября стали активнее прививаться от COVID-19 даже по сравнению с концом октября, хотя в последний месяц осени спрос на вакцину вырос в три раза. Об этом 2 ноября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации. Подробности в материале: Жители Ленобласти в нерабочие дни стали активнее прививаться от COVID-19

17:52 02.11.2021 В целях улучшения показателя охвата тестированием населения Марий Эл для выявления заражений коронавирусом выделят дополнительно 5 млн рублей. Глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Булатова уточнила, что в Марий Эл ежедневно проводится около 1,4 тыс. тестов на коронавирус в сутки, показатель составляет 208 на 100 тыс. населения. Подробности в материале: В Марий Эл выделили ещё 5 млн рублей на экспресс-тесты на SARS-CoV-2

18:15 02.11.2021 В Ростовской области установлен рекорд по числу госпитализаций с COVID-19 с начала пандемии. В настоящее время в стационарах лечение получают пять тысяч человек. Загруженность ковидных коек с учётом дополнительно развёрнутых мест достигла почти 90%. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова в ходе заседания регионального оперштаба 2 ноября. Читайте также: В Ростовской области установлен рекорд по числу госпитализаций с COVID-19

18:21 02.11.2021 Специалисты Минздрава РФ прибудут 3 ноября в Самару для выработки дополнительных решений по борьбе с пандемией коронавируса.

18:23 02.11.2021 В Никитском храме Калуги с 1 ноября по 10 декабря будут совершаться молебны об укреплении телесных и духовных сил врачей и здравии болящих. Об этом 2 ноября сообщает информационно-издательский отдел епархии. Подробности в материале: В калужской епархии стартовал проект «Молитва за медиков

18:32 02.11.2021 В Мордовии по состоянию на 2 ноября прививку от коронавируса сделали 414 209 человек. В числе привитых впервые 303 480 жителей республики получили оба компонента препарата, завершив процесс вакцинации. Ревакцинацию от коронавируса прошли 34 782 жителя региона. Читайте также: В Мордовии прививку от COVID-19 сделали более 414 тыс. человек

18:34 02.11.2021 В Курской области в сентябре COVID-19 стал основной причиной смерти 461 человека. Еще у восьми умерших коронавирус не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Количество тех, у кого COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, — 34 человека. Читайте подробнее: В Курской области в сентябре от COVID-19 умер 461 человек

18:46 02.11.2021 По факту нарушения антиковидных запретов участниками пленума ростовского обкома КПРФ проводится проверка. Об этом сообщил в ходе заседания регионального оперштаба 2 ноября заместитель донского губернатора Михаил Корнеев. Об этом: Ростовская полиция проверит соблюдение антиковидных мер на пленуме КПРФ

18:47 02.11.2021 Студентов вузов Сочи будут мотивировать к вакцинации от COVID-19 и убеждать в необходимости сделать прививку, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

19:28 02.11.2021 Закрытый островок кофейни [Дарья Драй © ИА REGNUM]

19:37 02.11.2021 В Ростовской области вынесено несколько судебных решений в пользу работодателей, отстранивших от работы непривитых сотрудников. Об этом в ходе регионального оперштаба сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв. Об этом: В Ростовской области отстранят от работы непривитых сотрудников

19:46 02.11.2021 В Курганской области за сутки подтверждено 214 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 71 зафиксирован в Кургане, сообщает 2 ноября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 210 случаев. Читайте подробнее: В Курганской области за сутки выявлено 214 носителей коронавируса

19:52 02.11.2021 В Ростовской области развернут дополнительные пункты вакцинации от COVID-19. Такое поручение в ходе заседания регионального оперштаба 2 ноября дал донской губернатор Василий Голубев. Читайте подробнее: В Ростовской области развернут новые пункты вакцинации

21:02 02.11.2021 Закрытый островок кофейни [Дарья Драй © ИА REGNUM]

22:03 02.11.2021 В Тюменской области не планируют вакцинировать детей от коронавирусной инфекции в обязательном порядке. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Подробности в материале: Вакцинация детей от COVID-19 в Тюменской области будет добровольной

22:15 02.11.2021 Масочный режим. Дарья Драй © ИА REGNUM