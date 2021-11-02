Глазго, Великобритания, 2 ноября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил на странице в соцсети Facebook, что в кулуарах климатического саммита ООН в Глазго он встретился с президентом США Джо Байденом.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

«За кулисами саммита ООН удалось в неофициальной обстановке поговорить с президентом США Джо Байденом. Мы с ним обсудили, среди прочего, глобальные климатические вызовы, а также проблемы, связанные с безопасностью, в том числе энергетической», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, в рамках саммита в Глазго Моравецкий заявил, что «Польша придерживается позиции, что трансформация энергетики не должна привести к негативным последствиям и учитывать социальные и экономические условия».