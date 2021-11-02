Ростовские спасатели уточнили площадь пожара на складе
Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Площадь пожара на складе пиломатериалов, расположенном на хуторе Ленинаван в Ростовской области, составила 200 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.
ГУ МЧС России по Ростовской области
Пожар в Ростове-на-Дону
Огнём пройдена площадь 200 кв. метров. Всё здание в плане — 600 кв. метров, пояснили в ведомстве.
ИА REGNUM напоминает, что пожар на улице Мира вспыхнул утром 2 ноября. Прибывшие огнеборцы справились с возгоранием примерно за полчаса.