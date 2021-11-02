Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Площадь пожара на складе пиломатериалов, расположенном на хуторе Ленинаван в Ростовской области, составила 200 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар в Ростове-на-Дону

Огнём пройдена площадь 200 кв. метров. Всё здание в плане — 600 кв. метров, пояснили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что пожар на улице Мира вспыхнул утром 2 ноября. Прибывшие огнеборцы справились с возгоранием примерно за полчаса.