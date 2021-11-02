Варшава, 2 ноября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Официальный координатор польских спецслужб Станислав Жарин 1 ноября провел пресс-конференцию, в ходе которой обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в «планах по дестабилизации всего ЕС». Об этом сообщает Polskie Radio.

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«Действия Александра Лукашенко — это реализация плана по дестабилизации Польши и целого Европейского союза», — считает польский чиновник.

По его мнению, миграционный кризис на белорусско-польской границе не может иметь естественный характер, а белорусские власти целенаправленно подвозят мигрантов с Ближнего Востока и Африки к границе с Польшей и показывают, как им будет удобнее всего незаконно попасть на территорию ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих.

2 сентября президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.