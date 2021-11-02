Москва, 2 ноября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Приморском крае на острове Русский планируется решить экологические проблемы, сообщает 2 ноября сайт правительства России.

Alexxx Malev Остров Русский

Соответствующие мероприятия дополнили концепцию развития острова Русский, изменения утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На острове планируется реконструкция системы водоотведения бухты Новик, работы запланированы на 2022−2024 годы. Сейчас бухту загрязняют технические и ливневые стоки, что сказывается на экосистеме, и пользоваться набережной бухьы в туристических целях невозможно, отметили в правительстве.

Кроме того, будут устранены последствия ледяного дождя, который в 2021 году повредил на острове лесные насаждения — около 75 тыс. деревьев. Планируется вырубить 23 тыс. деревьев и высадить на их месте новые. Ещё примерно 55 тыс. деревьев будут обрезаны, отметили авторы сообщения.