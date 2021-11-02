Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, 2 ноября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. На Ямале мужчину насмерть придавил столб. В причинении смерти по неосторожности подозревается его брат, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Пресс-служба СУ СКР по ЯНАО Злополучный столб

Трагедия произошла 11 октября 2021 года. Два брата из города Муравленко в районе автодороги Сургут — Салехард на территории Пуровского района, для личных целей производили заготовку металла у недействующей линии электропередач. Один из мужчин газовым инструментом срезал часть металлической трубы, удерживающей столб. Потерявший опору столб упал на его брата, который получил смертельные травмы.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.