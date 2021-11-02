Москва, 2 ноября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Результаты исследования вафель показали, что продукция всех изученных торговых марок (ТМ) соответствовала обязательным требованиям законодательства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вафли и печенье «Полет»

Вафли не содержат тяжелые металлы, микотоксины, трансжиры и ГМО. К таким выводам пришли специалисты Роскачества в ходе исследовании данного лакомства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Из исследованных вафель 20 торговых марок 12 соответствовали требованиям соответствовали ГОСТа, в том числе и товары, произведенные по техническим условиям (ТУ).Роскачества.

При этом практически во всех вафлях обнаружено довольно много сахара. Повышенное содержание сахара делает их не рекомендованными для питания детей, несмотря на яркие «детские» этикетки с персонажами из мультфильмов.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскачество обнаружило следы пестицидов в восьми из 17 торговых марках Дарницкого хлеба.

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