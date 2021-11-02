Глазго, Великобритания, 2 ноября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо упомянул дискриминацию индонезийского пальмового масла со стороны Европейского союза (ЕС) на встрече с премьер-министром Словении в Глазго (Великобритания), сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

«Что касается сотрудничества в области охраны окружающей среды, я сожалею, что Европейский союз все еще подвергает дискриминации экологически чистое пальмовое масло из Индонезии», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Президент Индонезии заявил, что усилия по укреплению сотрудничества Индонезии и ЕС обсуждались с Францией как страной, которая будет председательствовать в ЕС.

Словения сможет добиться завершения переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент Индонезии Джоко Видодо призвали военную хунту Мьянмы освободить политических заключенных.