Лос-Анджелес, США, , 10:12 — REGNUM Компания Riot Games решила отпраздновать премьеру анимационного сериала «Аркейн» при помощи тематических событий для всех своих видеоигр. Об этом 2 ноября сообщает сайт Game Informer.

«Аркейн» Скриншот с YouTube

Акция продлится в течение всего ноября. Геймеров ожидает новый бесплатный контент для League of Legends, LoL: Wild Rift, Legends of Runeterra, Valorant и Teamfight Tactics.

Напомним, что «Аркейн» — это анимационный сериал, рассказывающий о жизни персонажей популярной многопользовательской игры League of Legends. Его премьера запланирована на 6 ноября 2021 года на сервисе Netflix.

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