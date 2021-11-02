Лос-Анджелес, США, 2 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Компания Riot Games решила отпраздновать премьеру анимационного сериала «Аркейн» при помощи тематических событий для всех своих видеоигр. Об этом 2 ноября сообщает сайт Game Informer.

Скриншот с YouTube «Аркейн»

Акция продлится в течение всего ноября. Геймеров ожидает новый бесплатный контент для League of Legends, LoL: Wild Rift, Legends of Runeterra, Valorant и Teamfight Tactics.

Напомним, что «Аркейн» — это анимационный сериал, рассказывающий о жизни персонажей популярной многопользовательской игры League of Legends. Его премьера запланирована на 6 ноября 2021 года на сервисе Netflix.