Магас, 2 ноября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Ингушетии в течение 2021 года года были трудоустроены свыше 7,3 тыс. человек. Это более 60% запланированного на год объема, сообщили в пресс-службе министерства труда региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Безработный

«Из более 17 тыс. участников программы комплекса мер трудоустроено 7369 человек, что составляет 62% от планируемого показателя», — приводит ТАСС слова министра труда, занятости и соцразвития региона Хаджибекира Муталиева.

Власти региона рассчитывают до конца 2021 года снизить уровень безработицы до уровня «допандемийного» 2019 года.

Как ранее сообщалось, по итогам девяти месяцев 2021 года Ингушетия вновь оказалась антилидером среди субъектов РФ по уровню безработицы. Этот показатель составил в регионе 30,5%. Напомним, пять лет назад уровень безработицы в Ингушетии составлял 30,7%. В 2019 году этот показатель опустился до рекордно низких для региона 26,2%.

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