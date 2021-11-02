Ханой, 2 ноября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В международном аэропорту Ханоя «Нойбай» произошёл авиаицидент. В воздушной гавани столкнулись два пассажирских самолёта. Об этом 2 ноября сообщает портал Báo Thanh Niên.

Wikimedia.org Аэропорт Токио

По данным управления гражданской авиации Вьетнама, около семи часов утра по местному времени самолёт Airbus A321 Neo в момент буксировки на рулёжную дорожку для вылета на южный остров Фукуок задел задним крылом припаркованный лайнер Airbus A321. В результате столкновения Airbus A321 Neo получил небольшую вмятину на корпусе, а Airbus A321 — царапину в районе кабины. Никто из людей не пострадал.

Известно, что оба лайнера принадлежат частной вьетнамской авиакомпании Bamboo Airways.

По предварительным данным, причиной столкновения могла стать неправильная работа операторов, которые регулируют вылеты самолётов.

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В настоящее время обстоятельна произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года два небольших самолёта столкнулись в воздухе неподалёку от города Денвер (США), когда заходили на посадку. В результате происшествия никто не пострадал.