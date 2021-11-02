Санкт-Петербург, 2 ноября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов официально поздравил петербуржцев с 300-летием провозглашения Российской империи, заявив, что империя «созидалась трудом и талантом многих народов, для которых она стала домом».

Дарья Драй ИА REGNUM Медный всадник

В обращении, распространенном 2 ноября 2021 года пресс-службой Смольного, губернатор напомнил, что 2 ноября (22 октября по старому стилю) 1721 года в Санкт-Петербурге в церкви Святой Троицы царь Петр Первый торжественно принял титул императора.

«Россия была провозглашена Империей. Новый высокий статус закрепил в глазах мирового сообщества могущество державы Петра Великого», — подчеркнул Александр Беглов.

Как отметил губернатор, в Санкт-Петербурге находится больше всего памятников, связанных с тем имперским периодом российской истории. «Красота нашего города — это архитектурное воплощение Российской империи», — сказал глава Северной столицы.

«Мы отдаем дань памяти всем, кто создавал великую и сильную Россию», — добавил он.

Торжества, посвященные 300-летию Российской империи, пройдут в Петропавловской крепости, а также на Троицкой площади, где находился утраченный Собор Пресвятой Троицы. К 300-летию основания Санкт-Петербурга в память о нем была возведена часовня. На месте, где находился храм, в 2020 году установлен памятный знак.