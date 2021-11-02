Петропавловск-Камчатский, , 10:10 — REGNUM Неожиданно увлёкшись вязанием, жительница Камчатки Регина Чайникова стала известным предпринимателем и теперь её шапки согревают людей по всему миру. В этом ей помог нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Подробности сообщает центр «Мой бизнес», куда девушка решилась обратиться за поддержкой.

По образованию Регина «инженер-конструктор одежды». Окончив Владивостокский университет экономики и сервиса, она не стала работать по профессии.

«Для себя решила, что шапки вязать проще и быстрее всего. Все началось, как у многих, с вязания для себя, своей семьи и близкого окружения», — рассказала камчатская искусница.

В 2017 году она зарегистрировала ИП, встав на путь предпринимательства. Первые однотонные шапки стали продаваться на местных ярмарках, в сувенирных магазинах. Чуть позже появились шапки с рисунком, которые становились с каждой партией популярнее на полуострове.

С 2019 года Регина стала заниматься развитием на базе Центра «Мой бизнес»: там она получает необходимые консультации и проходит курсы обучения по разным направлениям. Один из образовательных курсов помог бизнес-леди выйти на международную площадку eBay, где она успешно реализует свое творчество, согревающее людей в разных частях света.

Также Регина вступила в туристический кластер. В этом году рукодельница планирует вязать на вулкане Толбачик.

По словам модератора тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», вице-президента «Опоры России» Азата Газизова, очень хорошие результаты может дать государственно-частное партнерство:

«Так, к примеру, в Ульяновске недавно открылся спорткомплекс «Университет футбола», рассчитанный на посещение до 1,2 тыс. детей в месяц. Государство выделило под него землю на льготных условиях, а бизнес вложился в строительство сооружений. В результате государство получает развитие массового детского спорта, а бизнес постепенно окупит свои затраты».

Напомним, инициатива «Поддержка начинающих предпринимателей» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» предусматривает улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для малых предприятий, использующих различные системы налогообложения.

Например, для ИП открыта инфраструктура региональных центров «Мой бизнес». Есть возможность арендовать помещения в бизнес-инкубаторах и коворкингах, оснащенных необходимым оборудованием и функционирующих при поддержке Минэкономразвития, и (или) получать компенсацию за аренду частных помещений.