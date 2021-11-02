Ростов-на-Дону, , 10:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону три ночных клуба могут приостановить свою деятельность из-за нарушений антиковидных ограничений, действующих в период нерабочих дней. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Ночной клуб (сс) Raphael Schaller

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Мониторинговые группы проинспектировали около трёх десятков предприятий общепита. В трёх выявлены нарушения. Это ночной клуб и караоке-бары. Составлено два административных протокола в отношении физических лиц, против трёх юридических лиц возбуждены административные производства.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону в период нерабочих дней действуют 22 мониторинговые группы. Инспекторы проверяют соблюдение коронавирусных ограничений.

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