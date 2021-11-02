Краснодар, , 10:09 — REGNUM На 94% исполнен план обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников отдельных отраслей в Краснодарском крае, сообщили 2 ноября в пресс-службе администрации региона.

Вакцина от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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В соответствии с постановлением главного санитарного врача Краснодарского края, обязательной вакцинации подлежат 80% работников здравоохранения, образования, общепита, торговли, сферы бытового обслуживания, организаций туристической индустрии, транспорта, государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу.

На данный момент вакцины получили уже более 648 тыс. сотрудников данных отраслей — в целом план исполнен на 94%, а в отдельных отраслях — более чем на 100%. Так, на предприятиях бытового обслуживания план по вакцинации исполнен на 113,7%, в учреждениях образования — на 112,7%, в здравоохранении — на 111,4%, на предприятиях общепита — на 110%.

В то же время среди государственных и муниципальных служащих план по вакцинации исполнен на 87,2%. Самый низкий уровень вакцинации — среди студентов старше 18 лет, там привиты лишь 36,6% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом по региону от коронавируса вакцинировались уже более 2,2 млн человек, это более 60% от плана.