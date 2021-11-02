Новосибирск, , 10:09 — REGNUM Разработан и утверждён дизайн внутренних помещений крупнейшего инфраструктурного объекта Новосибирской области — многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в Новосибирске. Об этом сообщает региональное правительство.

Новая ледовая арена в Новосибирске Правительство Новосибирской области

По информации министерства строительства области, дизайн-проект — визуализация внутреннего обустройства многофункциональной ледовой арены. Стилистика и цветовые решения разработаны совместно с хоккейным клубом «Сибирь», для которого новая арена станет домашним стадионом для проведения тренировок и соревнований.

Также продумана маршрутизация для гостей спорткомплекса — по всему зданию арены предполагаются указатели.

Генеральный подрядчик продолжает работы по созданию теплового контура здания. В финальной стадии — обустройство ледового корта на тренировочной арене. Также продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения.

На возведении крупнейшего инфраструктурного объекта занято более 650 человек.

Минстрой региона жёстко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства.