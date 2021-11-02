Самара, , 10:08 — REGNUM Житель Самарской области Алексей Мокеев стал победителем регионального конкурса для самозанятых «Я — бренд!», представив свою коммуникативную игру-тренажер «Проектное путешествие». Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» бизнесмен получил грант 50 тыс. рублей на обучение у лучших специалистов в его сфере. Подробности сообщает сайт национальныепроекты.рф.

«Сама идея появилась 2016 году. Еще обучаясь на курсе социальной работы с молодёжью, я уделял много времени работе с социальными проектами. Спустя почти 10 лет пришла в голову идея игры. Я участвовал в различных конкурсах социальных проектов уже как эксперт, в частности, на молодежном форуме iВолга, и при разборе ошибок у начинающих бизнесменов возникали всегда одни и те же проблемы. То есть, по сути, приходилось идти по одному и тому же чек-листу при разработке проекта. Я решил, что этот процесс можно автоматизировать», — рассказал предприниматель.

Первую версию игры Мокеев подготовил в 2017 году. С тех пор ее модернизировали, в результате к 2020 году появился последний вариант. В нее можно играть как группой (до семи человек), так и индивидуально. В ходе игры задается история проекта, а участники отвечают на вопросы, написанные на карточках, для чего он нужен, каковы сроки реализации и другие.

Алексей разрабатывал игру на собственные средства, но вложения вскоре окупились. Он уверен, что государство должно поддерживать предпринимателей, так как они создают рабочие места и платят налоги. А бизнес, в свою очередь, благодаря этой помощи будет развиваться.

«Пандемия показала заинтересованность государства в бизнесе, как и бизнес понял, что без государства, без его участия и помощи крайне сложно пережить данную ситуацию. Чем больше возможностей предоставляет государство для развития малого и среднего бизнеса, тем большие поступления идут в бюджет. И этот сложнейший период, который затронул всю планету, показал, что одно без другого долго существовать не сможет», — отметил член регионального штаба ОНФ в Московской области, первый заместитель генерального директора ОАО «Московское речное пароходство» Андрей Косыгин.

Напомним, инициатива «Помочь в развитии бизнеса» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» предлагает гражданам альтернативные способы получения привлечения капитала в бизнес, например, на специальных платформах, где много микроинвесторов, которые финансируют в одно предприятие или бизнес-идею. Предпринимателям также открыт доступ к площадкам промпарков и технопарков.