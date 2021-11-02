Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Дефект на трубопроводе на проспекте Космонавтов в Петербурге, из-за которого вечер 1 ноября жители коротали с остывающими батареями, устранен раньше срока. Об этом 2 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Авария на трубопроводе теплосети на проспекте Космонавтов Петербурга (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) Vk.com/spb_today

Напомним, дефект на трубопроводе был обнаружен в районе дома №52/1 по проспекту Космонавтов около 19:20 мск 1 ноября. Из-за вытекания горячей воды проспект окутало паром. Работы аварийными бригадами на участке велись до самого утра 2 ноября. Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заменили более четырех метров ненадежного трубопровода. Провели необходимую диагностику и подключение нового участка.

«В 06:30 2 ноября 2021 года специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с опережением нормативных сроков завершили ремонтные работы на трубопроводе по адресу проспект Космонавтов, дом 52, корпус 1, — рассказали в пресс-службе. — Система отопления переведена в штатный режим».