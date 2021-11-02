Пенза, , 11:05 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова на встрече с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко представила несколько проектов, для реализации которых пилотной площадкой предложено сделать Пензенскую область. Глава региона инициативу детского омбудсмена России поддержал, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко Pnzreg.ru

Мария Львова-Белова обсудила с Олегом Мельниченко вопросы помощи детям, оказавшимся в ситуации возврата из приемных семей, организации школьного питания, профилактики подростковой преступности, внедрения новых форм реабилитации молодых людей с инвалидностью.

По словам главы Пензенской области, необходимо разнообразить питание в школах.

«Надо разнообразить питание в школьных столовых, я на этом настаиваю. Все учебные заведения общего среднего образования должны по данному стандарту работать», — пояснил Мельниченко и добавил, что соответствующая задача уже поставлена перед вновь назначенным министром образования региона.

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Также участники встречи подняли тему предупреждения правонарушений среди юношества. По мнению губернатора Пензенской области должна быть не только профилактика детской и подростковой преступности, но и более глубинная работа по выявлению проблем и защиты прав подростков, не удовлетворенных условиями жизни.

«Подростки не проявляют агрессивного, девиантного поведения, но в какой-то момент у них «изнутри всё рвёт», и начинается вот то, что мы видели — стрельба, угрозы, взрывные устройства. Профилактика таких явлений очень важна», — считает губернатор.

Как отметил Олег Мельниченко, в Пензенской области специально введена ставка замминистра образования, в институте развития образования создано подразделение, которое занимается решением именно таких вопросов. В школах планируют создать структуру психологического тестирования.

Кроме этого, стороны обсудили оказание помощи новорожденным отказникам с диагнозами и детям, которые оказались в ситуации возврата из приемных семей. Для более оперативного решения вопроса по устройству сирот в семьи должны быть создана база данных приемных родителей.

«Дети и наши ветераны — это святое, решением их проблем будем и дальше заниматься. А все пилотные проекты — давайте к нам, будем их реализовывать», — заключил губернатор Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, президент России Владимир Путин назначил 27 октября уполномоченным по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову. Уроженка Пензы замужем за священником Русской православной церкви. В семье воспитываются девять детей, из которых четверо приемных, еще несколько детей находятся под опекой.

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