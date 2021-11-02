Псков, , 10:05 — REGNUM На территории одной из воинских частей, расположенных в Псковской области, будет запущена установка по производству медицинского кислорода, сообщили в пресс-службе областной администрации. Кислород будет передаваться медицинским учреждениям Псковщины. Такое решение принято в рамках исполнения поручений президента России министерству обороны РФ.

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«В регионе проблем с поставками кислорода для больниц нет, — отмечают в пресс-службе. — Сейчас практически весь кислород направляется в систему здравоохранения. Кислород от Минобороны будет обеспечивать резервный запас».

Кроме того, Псковская область получит около 69,7 млн рублей из федерального бюджета на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Средства поступят из резервного фонда правительства России.

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