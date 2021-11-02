Тбилиси, 2 ноября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 48 901 исследования на SARS-CoV-2 выявили 5553 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 2 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего на текущую дату в стране выявили 726 941 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 669 822 победили инфекцию, в том числе 6493 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 10 136 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 47 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6493 пациента, в оборудованных гостиницах — 1103.

Днём ранее в Грузии в ходе 19 886 исследований выявили 2141 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 5081 человека, скончались 44 пациента с COVID-19.