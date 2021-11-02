Калуга, , 11:20 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 1 ноября переписались 59% граждан, из них через портал «Госуслуги» — 14, 7%. Об этом 2 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области Нелли Селиверстову.

Символика переписи населения Admoblkaluga.ru

На 1 ноября для всех субъектов Российской Федерации установлены ключевые показатели: прохождение переписи населения — не менее 50% от планового значения и участие в переписи населения при помощи портала «Госуслуги» — не менее 13%. Плановых показателей достигли все муниципальные образования Калужской области, за исключением Калуги. Показатель 60% уже превышен в 13 муниципалитетах региона. Шесть из них преодолели 70-процентный барьер. По словам городского головы Калуги Дмитрия Денисова, с учётом нерабочей недели они будут достигнуты. В помощь планируется организовать работу переписчиков на территории промышленных предприятий города численностью более одной тысячи человек.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением переписи стала возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

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