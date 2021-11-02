Сан-Матео, США, , 10:02 — REGNUM Sony представила новую подборку бесплатных игр для подписчиков сервиса PS Now. Об этом 2 ноября сообщает издание Eurogamer.

PlayStation (сс) InspiredImages

Геймеры получат доступ к трём играм: Mafia: Definitive Edition, Celeste и Final Fantasy 9. Все они уже доступны для скачивания.

Добавим, что PS Now — это облачный игровой сервис, позволяющий удалённо запускать видеоигры для консолей PlayStation. В России недоступен.

Читайте ранее в этом сюжете: Геймеры в очередной раз проведут благотворительный марафон