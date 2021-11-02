Новосибирск, 2 ноября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Возмещение части затрат на производство зерновых культур, на приобретение кормов и другие меры господдержки — с начала 2021 года сельхозпроизводителям Новосибирской области перечислено уже более 2,3 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. До конца года на поддержку аграриев в рамках госпрограммы будет направлено ещё почти 1,3 миллиарда рублей, сообщило региональное правительство.

Олег Кугаев Новосибирская область, Россия

Как сообщил заместитель председателя правительства области — министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» до конца 2021 года до сельхозпроизводителей планируется довести 1 млрд 277 млн рублей средств государственной поддержки, в том числе по двум новым направлениям субсидирования: это компенсация части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, по данной мере предусмотрено 412 миллионов рублей, и возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, здесь финансирование составит 163 млн рублей.

Напомним, что в 2021 году региональную госпрограмму пополнили сразу пять новых мер государственной поддержки, предусматривающих возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы, на реализацию произведенных и реализованных хлебобулочных изделий, на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, на производство и реализацию зерновых культур, а также на доставку приобретенных грубых, сочных и концентрированных кормов. В настоящее время госпрограммой предусмотрено более 40 мер поддержки сельхозпроизводства.