Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Ростовской области на хуторе Ленинаван огнеборцы потушили крупный пожар на складе с пиломатериалами. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 2 ноября.

ГУ МЧС России по Ростовской области Крупный пожар в Ростовской области

Сообщение о возгорании на улице Мира в экстренные службы поступило примерно в 9:10 мск. Пожар локализован на площади 400 кв. метров. В 9:47 мск объявлена ликвидация. Пострадавших нет.

На месте происшествия работали семь единиц техники и 28 человек.