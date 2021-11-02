Москва, , 10:00 — REGNUM Индия приостановила программу по созданию истребителя пятого поколения FGFA на основе российского Су-57, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По его словам, проект приостановлен «до момента принятия Су-57 Вооружёнными силами РФ».

«Су-57 — это многофункциональный истребитель, изначально предназначенный для национальных ВВС. Но одновременно у него очень высокий экспортный потенциал, и это подтверждено международным экспертным мнением», — сказал он РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индия официально приостановила своё участие в проекте FGFA, осуществлявшемся параллельно с разработкой Су-57. Стоит отметить, что это произошло до начала испытательных полётов российского истребителя пятого поколения.