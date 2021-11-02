Чебоксары, 2 ноября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Чебоксарах автоинспектор при задержании водителя с признаками опьянения запрыгнул в автомобиль и остановил подозреваемого. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл вечером 28 октября в Чебоксарах по улице Восточная. По данным правоохранителей, во время оформления материалов на нетрезвого водителя неподалёку произошло ДТП: «Форд» врезался в бордюр.

В полиции отмечают, что к иномарке подошёл один из автоинспекторов и выявил «внешние признаки опьянения» у водителя, который при виде стража порядка попытался скрыться.

«Для предотвращения возможных тяжких последствий для окружающих полицейский запрыгнул в автомобиль и задержал правонарушителя», — говорится в сообщении.

По данным МВД по Чувашии, водитель отказался от медицинского освидетельствования и по данному факту составлен административный протокол. Машину отправили на штрафстоянку.

Материалы переданы в следственное управление СКР по Чувашии для принятия процессуального решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Чебоксарах взят под стражу 24-летний горожанин, ранее осуждённый за осквернение символа воинской славы. В этот раз его подозревают в применении насилия в отношении полицейского при попытке его задержания за рулём BMW.

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