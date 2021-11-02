Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Организаторы благотворительного игрового марафона Awesome Games Done Quick анонсировали программу мероприятия на 2022 год. Об этом 2 ноября пишет издание Eurogamer.

Геймер Lyncconf Games

Awesome Games Done Quick 2022 пройдет с 9 по 16 января в онлайн-формате. Известно, что в программу события войдут около 170 спидранов (трансляций с прохождением игр на скорость), а все вырученные средства будут направлены в Фонд предотвращения рака (Prevent Cancer Foundation).

Добавим, что в 2021 году в рамках марафона Awesome Games Done Quick геймерам удалось собрать почти три миллиона долларов США на благотворительность. Мероприятия также проходило в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

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