Москва, , 09:57 — REGNUM В России ожидается мощный всплеск тепла. Температура воздуха превысит норму на 6−10 градусов 6 ноября. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Осень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, потеплеет почти на всей территории страны за исключением Забайкальского края, юга Иркутской области и Хакасии. «Всплеск тепла связан с господством атлантических воздушных масс в России, что бывает довольно редко», — пояснил он.

Максимальные аномалии тепла ожидаются в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии. «Атлантические воздушные массы пересекают и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь и достигают Тихоокеанского побережья», — отметил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Москве ГИБДД из-за тумана рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте.

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