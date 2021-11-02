Рыбинск, Ярославская область, , 09:56 — REGNUM Уголовное дело, возбуждённое в отношении главы администрации Рыбинска Ярославской области Дениса Добрякова, будут рассматривать не ранее конца ноября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Мышкинский районный суд.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что чиновника будут судить за ДТП, произошедшее 9 сентября 2021 года. Его «Лексус» столкнулся с «ВАЗ-2110», пассажиры второй машины получили травмы. Денис Добряков взял вину на себя.

Материалы дела уже переданы судье, однако она находится в отпуске до 22 ноября. Передавать дело другим судьям пока не планируется.

Читайте ранее в этом сюжете: В отношении мэра Рыбинска возбуждено уголовное дело