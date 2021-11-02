Рыбинск, Ярославская область, 2 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Уголовное дело, возбуждённое в отношении главы администрации Рыбинска Ярославской области Дениса Добрякова, будут рассматривать не ранее конца ноября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Мышкинский районный суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что чиновника будут судить за ДТП, произошедшее 9 сентября 2021 года. Его «Лексус» столкнулся с «ВАЗ-2110», пассажиры второй машины получили травмы. Денис Добряков взял вину на себя.

Материалы дела уже переданы судье, однако она находится в отпуске до 22 ноября. Передавать дело другим судьям пока не планируется.