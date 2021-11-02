Сростки, Алтайский край, 2 ноября 2021, 09:56 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сообщило подробности о серьёзном пожаре в здании придорожного кафе, случившемся в 9:32 по местному времени в селе Сростки по улице Чуйский тракт. Пожарные оперативно прибыли на место, деревянное строение уже горело открытым огнем.
На месте происшествия было задействовано восемь единиц техники, порядка 20 человек личного состава. Для бесперебойной подачи воды были проложены магистральные линии от водоисточников. В течение часа пожар был локализован на площади около 180 квадратных метров, а затем ликвидирован.
По предварительным данным, стремительному развитию возгорания и распространению огня способствовала разгерметизация газовых баллонов, произошедшая из-за воздействия высокой температуры. Огнём уничтожена крыша деревянного строения, стены.
Случаев гибели, травмирования людей удалось не допустить. Причина пожара и обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, всего за минувшие сутки, 1 ноября, на территории Алтайского края произошло 16 пожаров, 6 из них произошли в жилом секторе.