Сростки, Алтайский край, 2 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сообщило подробности о серьёзном пожаре в здании придорожного кафе, случившемся в 9:32 по местному времени в селе Сростки по улице Чуйский тракт. Пожарные оперативно прибыли на место, деревянное строение уже горело открытым огнем.

МЧС РФ В Бийском районе в селе Сростки по улице Чуйский тракт произошло возгорание в придорожном кафе

На месте происшествия было задействовано восемь единиц техники, порядка 20 человек личного состава. Для бесперебойной подачи воды были проложены магистральные линии от водоисточников. В течение часа пожар был локализован на площади около 180 квадратных метров, а затем ликвидирован.

По предварительным данным, стремительному развитию возгорания и распространению огня способствовала разгерметизация газовых баллонов, произошедшая из-за воздействия высокой температуры. Огнём уничтожена крыша деревянного строения, стены.

Случаев гибели, травмирования людей удалось не допустить. Причина пожара и обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, всего за минувшие сутки, 1 ноября, на территории Алтайского края произошло 16 пожаров, 6 из них произошли в жилом секторе.