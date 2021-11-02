Ташкент, 2 ноября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. За последние годы власти Узбекистана достигли значительного прогресса в решении такого очень важного, чувствительного вопроса, как демаркация и делимитация наших границ. Об этом 2 ноября заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Вся сложность заключается в том, что в период бывшего Советского Союза никто не обозначал, никто даже не мог показать, где проходят административные или межреспубликанские границы», — отметил он.

По словам Камилова, сложность также в том, что «у нас недостаточно официальных документов, чтобы каждая сторона могла доказать свою правоту».

Кроме того, министр отметил разное отношение общественности стран региона к процессам переговоров по делимитации.

«Тем не менее, преимущество нынешней ситуации в том, что сегодня есть взаимное доверие между государствами и их лидерами. Думаю, что все это поможет нам продвигаться более быстрыми темпами, чтобы завершить делимитацию, демаркацию оставшейся части наших государственных границ», — подчеркнул Камилов.

«В этом вопросе мы исходим из того, что непременным условием для успешного ведения переговоров является взаимное доверие, добрососедство и самое главное — готовность идти на разумные взаимные компромиссы, — сказал он. — Без этого мы не можем согласовать ни один участок».

Он отметил, что «если раньше мы передавали какую-то часть территории взамен части территории другого государства, то это всегда вызывало возмущение населения, особенно тех, кого непосредственно это касается».

»Сегодня общественность, люди привыкли к тому, что все это осуществляется на взаимной основе, в интересах всех государств, потому воспринимается спокойнее. Это важно, потому что именно территории, приграничное соприкосновение являлись источником конфликтов», — подчеркнул Камилов.

Глава МИД Узбекистана подчеркнул, что в ближайшей перспективе Ташкенту удастся полностью завершить «процесс делимитации с соседями и приступить к демаркации».